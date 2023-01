Udinese | Deulofeu torna in gruppo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Allenamento pomeridiano per l', in vista della gara contro il Bologna. Nel programma di oggi, navette e test atletici prima di concentrarsi...

: l'esterno spagnolo sarebbe finito nel mirino di un club di Premier League, pronto a sborsare 25 milioni di euro Il futuro di Gerard, esterno spagnolo che, a Udine , ha ...L' Aston Villa del neo tecnico Emery, ha manifestato interesse per l'esterno offensivo dell', ma lo spagnolo ad oggi dovrebbe rimanere in Friuli, almeno fino a giugno. Monza si ... Udinese, ag. Deulofeu conferma: "Interessamento dell'Aston Villa, ma niente di concreto" Allenamento al pomeriggio per l'Udinese: e' rientrato in gruppo Gerard Deulofeu. Nel programma di oggi, navette e test atletici prima di concentrarsi su esercitazioni sul possesso palla e tattica.