Udinese | Deulofeu torna ad allenarsi in gruppo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)adcon il resto della squadra: il report dell’allenamento odierno dei friulani Buone notizie per Sottil e l’: Geraldto adcon il resto del, avvicinandosi quindi al suo rientro in campo. Di seguito il report del club. «Allenamento al pomeriggio per i bianconeri. Nel programma di oggi, navette e test atletici prima di concentrarsi su esercitazioni sul possesso palla e tattica. Rientro inper Gerard. Domani in programma una seduta pomeridiana». L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

... ma subito spiega che non c'è niente di concreto Alberto Botines, agente di, parlando al Messaggero Veneto, ha parlato del numero 10 dell', su cui si sarebbe mosso l'Aston Villa. Di ...Allenamento pomeridiano per l'di Sottil in vista del match casalingo di domenica contro il Bologna. Buone notizie dall'infermeria per mister Sottil conche è tornato ad allenarsi in gruppo e ha lavorato insieme al ... Udinese, ag. Deulofeu conferma: "Interessamento dell'Aston Villa, ma niente di concreto" Allenamento al pomeriggio per l'Udinese: e' rientrato in gruppo Gerard Deulofeu. Nel programma di oggi, navette e test atletici prima di concentrarsi su esercitazioni sul possesso palla e tattica. Dom ...L'attaccante catalano è tornato a svolgere la sessione pomeridiana con la squadra e sarà disponibile per la gara contro il Bologna ...