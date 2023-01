Udinese-Atalanta | emessi otto Daspo Un tifoso bergamasco inibito dallo stadio per sei anni

BergamoNews.it

...00 Prisma Taranto - Verona CALCIO - SERIE A 12:30 Sassuolo - Lazio 15:00 Torino - Spezia 15:00- Bologna 18:00- Salernitana 20:45 Roma - Fiorentina CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00 ......00 Prisma Taranto - Verona CALCIO - SERIE A 12:30 Sassuolo - Lazio 15:00 Torino - Spezia 15:00- Bologna 18:00- Salernitana 20:45 Roma - Fiorentina CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00 ... Udinese-Atalanta, Daspo per otto tifosi nerazzurri La decisione. Il Questore di Udine ha emesso otto Daspo nei confronti di tifosi dell’Atalanta a seguito di quanto accaduto nella sfida con l’Udinese dell’ottobre scorso. Gli ultras orobici si erano re ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...