Udine | dottoressa aggredita in ospedale | «È la terza volta che succede» E lo sfogo dei sanitari diventa virale

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Due ematomi rossi sul collo, divenuti nelle ultime ore il simbolo dell’insostenibile situazione in cui si trova a lavorare quotidianamente il personaleo italiano. Le foto che hanno iniziato a fare il giro del web raffigurano i segni sul corpo di Adelaide Andriani, 28 anni, specializzanda in Chirurgia generale. Lo scorso sabato è stataa dall’accompagnatore di un paziente all’esterno della Guardia Medica dell’Gervasutta, a. L’episodio avrebbe portato la donna, secondo quanto riporta il Messaggero, a una drastica decisione: lasciare per sempre la professione. A denunciare l’aggressione, con tanto di foto e video dei segni, è stata la sua collega Giada Aveni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giada Aveni (@giadaavenimd91) ...

ilgazzettino.it

Le era già capitato di essere aggredita, secondo quanto riferisce, nel carcere di, dov'era stata chiamata sempre come medico di continuità assistenziale. Sia lei che Aveni, infatti, prestano ...presa per il collo, cosa è successo Sabato, quando ha sentito le mani di quell'uomo, l'accompagnatore di un paziente straniero, strette intorno al suo collo, Adelaide ha pensato che ... «Mi ha preso per il collo, ha stretto, mi voleva strangolare», dottoressa aggredita fuori dalla guardia medica Era stata già aggredita in passato in altri contesti legati al suo lavoro di medico ma quanto accaduto nei giorni scorsi, quando è stata quasi strozzata nell’ambulatorio di guardia medica in cui era i ...UDINE - Aveva fretta di nascere. Mamma e papà sono arrivati in ospedale, ma non hanno fatto in tempo ad entrare. Lieto evento alle prime ore di oggi, intorno all'una e ...