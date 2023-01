Ucraina | Zelensky revoca cittadinanza a 4 politici filorussi

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha tolto laa quattro personalità politiche, tra cui il politico filorusso Viktor Medvedchuk che è stato trasferito in Russia l’anno scorso nell’ambito di un accordo per lo scambio di prigionieri. “Ho deciso dire laa quattro persone: Andriy Leonidovych Derkach, Taras Romanovych Kozak, Renat Raveliyovych Kuzmin e Viktor Volodymyrovych Medvedchuk”, ha dettonel suo discorso video trasmesso nella notte. “Se i deputati del popolo scelgono di non servire il popolo ucraino, ma gli assassini che sono venuti in, le nostre azioni saranno appropriate”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera.

