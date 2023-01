Ucraina | ultime notizie Mercenari Wagner rivendicano conquista Soledar Oggi voto in Senato su invio armi a Kiev

Il Sole 24 ORE

notizie contrastanti sugli sviluppi della guerra in, il Gruppo Wagner rivendica la conquista di Soledar e secondo i lanci delle agenzie il leader dei mercenari russi Prigozhin spiega ...Nelleore, inoltre, l'oncologo Massimo Federico del Dipartimento di Ematologia di Kiev ha ... Le cause della guerra in: il riassunto . Gli eserciti e le forze in campo di Russia,... Ucraina, ultime notizie. Russi bombardano Kharkiv poche ore dopo visita Baerbock Kharkiv, 10 gen. La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha visitato oggi la città di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Lo riporta l'agenzia di stampa tedesca Dpa… Leggi ...Nel corso della cerimonia dei Golden Globes di questa notte a Beverly Hills l’attore Sean Penn ha introdotto un videomessaggio registrato da ...