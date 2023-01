Ucraina | Tajani | L' Italia pronta a inviare altre armi | Il Cremlino | Non c' è prospettiva di colloqui di pace con Kiev

Il Fatto Quotidiano

11 gen 08:59: Italia pronta a inviare altre armi 'Per l'stiamo facendo tutto ciò che possiamo. Siamo pronti a inviare altre armi per quanto possibile, prima di farlo ...ha quindi aggiunto che ''continuiamo a sostenere l'anche con altre armi, lo ha deciso il Parlamento, ora si voterà al Senato''. Il titolare della Farnesina ha precisato che ''prima di ... Ucraina, Tajani: “Discussione in corso con la Francia per l’invio dei sistemi anti-missile” Secondo Ria Novosti, la Turchia conta sull'apertura di un corridoio umanitario con la mediazione di Ankara per aiutare bambini, donne e feriti colpiti dalla crisi in Ucraina ...Mentre l'esercito russo è alla disperata ricerca di un successo che rilanci la sua offensiva e intensifica gli sforzi per soffocare la resistenza di Bakhmut, gli ucraini continuano a tenere testa agli ...