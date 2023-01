Ucraina | Tajani | Italia pronta a inviare altre armi | I russi bombardano Kharkiv poco dopo la visita del ministro tedesco

Il Fatto Quotidiano

11 gen 08:59: Italia pronta a inviare altre armi 'Per l'stiamo facendo tutto ciò che possiamo. Siamo pronti a inviare altre armi per quanto possibile, prima di farlo ovviamente sarà ...... Antonio, che a Radio anch'io ha detto che "non ci sono freni sulla consegna dello scudo per la difesa aerea in, abbiamo votato il rinnovo dell'autorizzazione a inviare armi a Kiev in ... Ucraina, Tajani: “Discussione in corso con la Francia per l’invio dei sistemi anti-missile” L'Italia continuerà a foraggiare l’Ucraina, puntando a ulteriori forniture di armi come se non ci fosse un domani.Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Soldati ucraini negli Usa per addestramento su Patriot. LIVE ...