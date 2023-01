Ucraina-Russia | Duda | “Polonia fornirà tank Leopard a Kiev”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il presidente polacco Andrzejha annunciato che Varsavia invierà all’una compagnia di“nell’ambito della coalizione internazionale”. Lo ha scritto su Twitter la presidenza polacca, dopo cheha incontrato oggi a Leopoli il collega ucraino Volodymyr Zelensky e quello lituano Gitanas Nauseda.chiede insistentemente la fornitura dipesantidi fabbricazione tedesca. Finora la Germania ha risposto negativamente, nel timore di alimentare un’escalation in, ma il tema è ormai sul tavolo. Laha bisogno del permesso di Berlino per poter esportare i, dato che sono stati prodotti in Germania. Una compagnia di ...

E anche il Cremlino frena: 'Non affrettarsi a dichiarare vittoria, aspettiamo rapporti ufficiali'. Senato approva dl, ora passa alla Camera. Polonia manderà carri armati Leopard. Putin: 'Rafforzeremo le nostre capacità ...... Hassan Holgado ricorda tra l'altro come 'da quando è iniziata la guerra in, Sachs è stato ... Sachs ha contribuito a legittimare la visione del Cremlino, e ha anche scagionato laper il ... Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: vittoria entro l'anno con i missili a lungo raggio LIVE (ANSA) - LONDRA, 11 GEN - Il governo britannico sta predisponendo piani per una possibile fornitura di tank all'Ucraina per la guerra contro ...Mykhailo Podoliak, consigliere della presidenza ucraina, ha dichiarato che l'Ucraina sara' in grado di vincere la guerra entro l'anno se ...