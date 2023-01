Ucraina | “possibile attacco della Russia a Kiev da Bielorussia”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’esercito dell’si sta preparando a unnuovodelle truppe di terradalla Bieloin direzionecapitale. “A tal fine, le posizioni difensive nel nord del Paese sono già state preparate e rafforzate”, ha detto il generale Oleksiy Pavlyuk, responsabiledifesa di. “Per di impedire una rapida avanzata dei carri armati da parte delle unità russe – ha dichiarato – sono stati messi campi minati più grandi in tutti i punti accessibili ai carri armati. Se gli attaccanti non riuscissero a superare queste barriere, sarebbe più facile per l’artiglieriaabbattere le concentrazioni di truppe”. Proprio all’inizio ...

