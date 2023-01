Ucraina | negato accesso a 1 500 dipendenti in centrale nucleare Zaporizhzhia

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Kiev, 11 gen. (Adnkronos) - Circa 1.500delladi, che si sono rifiutati di ricevere passaporti russi e di firmare un accordo con Rosatom, l'azienda di Stato russa per l'energia, non possono entrare nella struttura, essendo stati negati loro i pass di. Mosca sta cercando nuoviin Russia da portare alla. Secondo le forze armate ucraine, sono in corso di allestimento alloggi per futurigrazie la "nazionalizzazione" degli appartamenti dei residenti locali che se ne sono andati.

La Svolta

'Dopo che gli Stati Uniti hanno(all') l'accesso alle munizioni a grappolo, la Turchia era l'unico posto in cui potevano procurarsele', ha detto una fonte, sottolineando che questa ...Il professore della Columbia ha più volteil genocidio degli uiguri nello Xinjiang e pensa ... sposando parte delle giustificazioni che Putin ha usato per invadere l'. "Qui in occidente ... Ultimo'ora: Ucraina: negato accesso a 1.500 dipendenti in centrale ... Kiev, 11 gen. (Adnkronos) – Circa 1.500 dipendenti della centrale nucleare di Zaporizhzhia, che si sono rifiutati di ricevere passaporti russi e di firmare un accordo con Rosatom, l’azienda di Stato r ...Mario Adinolfi, teorico della sottomissione femminile, tenta di sostenere che il patriarcato non esisterebbe e che la violenza sulle donne sia una bugia creata dallo showbiz.