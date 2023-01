(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Nei cieli delladisi vedono aerei dell'aeronauticalanciare razzi e volare a bassissima quota mentre MRLS, noto anche come "Grad", viene visto sparare vicino a Soledar. Il ...

Il destino di Soledar, una citta' mineraria di sale martoriata dalla guerra nell'est dell', non e' chiaro ed e' piuttosto incerto, con il gruppo mercenario russo Wagner che afferma di ...... facendo salire a 112.960 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all', ... 3.094 carri armati, 6.159 mezzi corazzati, 2.078 sistemi d'artiglieria, 437multipli, ... Ucraina, lanciarazzi in azione nella regione di Donetsk Nei cieli della regione di Donetsk si vedono aerei dell'aeronautica ucraina lanciare razzi e volare a bassissima quota mentre MRLS, noto anche ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Tajani: 'Italia farà sua parte, forniremo altre armi'. LIVE ...