Ucraina | il capo di Wagner Prigozhin annuncia la presa di Soledar | punto strategico del Donbass

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) I mercenari russi del Gruppohanno rivendicato la conquista della cittadinadie di averne circondato il centro, dove si combatte. Yevgeny, il “cuoco di Putin”, lo hato ieri: «Unità della compagnia militare privatahanno preso l’intero territorio disotto il suo controllo. Il centro cittadino è stato circondato e si combatte una guerra urbana. Il numero dei prigionieri saràto domani», ha scritto sul canale Telegram del Gruppo. Ieri il presidente Zelensky aveva detto che ae Bakhmut l’esercito ucraino stava fronteggiando gli attacchi dei russi.ha parlato del suo gruppo e non dell’«esercito russo» a proposito ...

Adnkronos

Leggi ancheWagner rivendica controllo completo Soledar, Zelensky: "Non ci sarà Terza Guerra Mondiale", Kiev: "112.960 militari Russia uccisi da inizio guerra", ...Lo riferisce Oleg Sinegubov,dell'amministrazione statale regionale di Kharkiv e anche i media ... città nell'est dell'ricca di miniere di sale: lo riferiscono le agenzie russe Tass e ... Ucraina, capo Wagner rivendica controllo completo Soledar Slovacchia, Cile e Stati Uniti hanno trasferito munizioni a grappolo alla Turchia in passato. L'esercito ucraino smentisce le affermazioni del capo dei mercenari della «Wagner» Yevgeny Prigozhin ..."Le unità di Wagner hanno preso il controllo dell'intero territorio di Soledar", ha detto Prigozhin in un messaggio audio.