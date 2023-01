(Di mercoledì 11 gennaio 2023) 11 gen 06:47 Zelensky ai Golden Globe: "Non ci sarà terza guerra mondiale" 'Non ci sarà una terza guerra mondiale. Non è una trilogia'. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un ...

11 gen 00:44 Ibombardano Kharkiv dopo visita ministro tedesco Inproseguono ancora la violenza e la devastazione. Ihanno colpito Kharkiv poche ore dopo la visita del ministro ...I mercenaridel Gruppo Wagner rivendicano di aver conquistato la cittadinadi Soledar e di averne circondato il centro, dove si combatte: lo ha affermato il fondatore e capo della milizia, l'... Ucraina, i russi bombardano Kharkiv poco dopo la visita del ministro tedesco | Il Gruppo Wagner rivendica la presa di Soledar È stato condannato lo scorso dicembre a 8 anni e 6 mesi per aver denunciato la strage di Bucha. La sua dichiarazione finale è uno dei discorsi più intelligenti, oltre che intrepidi, pronunciati in un ...Soledar, città cruciale per l'accerchiamento di Bakhmut, è prossima a cadere in mano ai russi in Ucraina. Kiev e Mosca invocano più armi ...