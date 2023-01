Ucraina | Gerasimov nuovo comandante forze ' operazione speciale' Russia

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Mosca, 11 gen. (Adnkronos) - Il capo di Stato maggiore russo, Valery, è stato nominatodellerusse nell'"" in. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Sergei Shoigu.prende il posto di Sergei Surovikin, che resta come suo vice, insieme aldelledi terra, Oleg Salyukov, e al vice capo di stato maggiore Alexei Kim, precisa Ria Novosti. L'aumento del livello di comando è associato, si precisa, all'espansione della portata degli obiettivi. E all'organizzazione di una più stretta integrazione fra i diversi rami delle truppe, per migliorare tutti i tipi di supporto e l'efficacia del comando e del controllo dei raggruppamenti di ...

