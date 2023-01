Ucraina | Gerasimov nuovo comandante forze ' operazione speciale' Russia

, Russia scegliegenerale 'retrocesso'- Russia, Putin punta su generale: l'analisi 11 gennaio 2023Ma per Valery, il capo di Stato maggiore che assume l'incarico, le cose non appaiono ...- ha resistito solo poco più di tre mesi al comando dell'operazione speciale di Mosca in. ...Vice di Gerasimov anche il comandante in capo delle forze di terra Oleg Salyukov e il vice capo di stato maggiore delle forze armate russe Alexey Kim, scrive Interfax. Il presidente Putin annuncia che ...Mosca, 11 gen. (Adnkronos) - Il capo di Stato maggiore russo, Valery Gerasimov, è stato nominato nuovo comandante delle forze russe nell'"operazione speciale" in Ucraina. Lo ha annunciato ...