Ucraina | capo Wagner rivendica controllo completo Soledar

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Kiev, 11 gen. (Adnkronos) - Il fondatore della milizia, Evegny Prigozhin, hato su Telegram di aver preso il pienodella città di, in. Se confermato, si tratterebbe del maggiore successo russo sul campo di battaglia dalla scorsa estate. "Le unità dihanno preso ildell'intero territorio di", ha detto Prigozhin in un messaggio audio. Citando ''battaglie di strada'' con le truppe ucraine che sono state circondate, Prigozhin ha detto che nelle prossime ore sarà ''reso noto il numero dei prigionieri presi''.

Open

...mercenari russi del Gruppo Wagner rivendicano di aver conquistato la cittadinadi Soledar e di averne circondato il centro, dove si continua a combattere. Lo ha affermato il fondatore e...I mercenari russi del Gruppo Wagner rivendicano di aver conquistato la cittadinadi Soledar e di averne circondato il centro, dove si combatte: lo ha affermato il fondatore edella milizia, l'oligarca amico di Putin Ievgheni Prigozhin. "Unità della compagnia militare ... Ucraina, il capo di Wagner Prigozhin annuncia la presa di Soledar ... Soledar, città cruciale per l'accerchiamento di Bakhmut, è prossima a cadere in mano ai russi in Ucraina. Kiev e Mosca invocano più armi ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Soldati ucraini negli Usa per addestramento su Patriot. LIVE ...