Ucraina | capo Wagner rivendica controllo completo Soledar

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Kiev, 11 gen. (Adnkronos) - Il fondatore della milizia, Evegny Prigozhin, hato su Telegram di aver preso il pienodella città di, in. Se confermato, si tratterebbe del maggiore successo russo sul campo di battaglia dalla scorsa estate. "Le unità dihanno preso ildell'intero territorio di", ha detto Prigozhin in un messaggio audio. Citando ''battaglie di strada'' con le truppe ucraine che sono state circondate, Prigozhin ha detto che nelle prossime ore sarà ''reso noto il numero dei prigionieri presi''.

Open

Raphael Bostic e Mary Daly, arispettivamente della Fed di Atlanta e della Fed di San ... dell'aumento dei tassi di interesse e degli effetti della guerra in, la Banca mondiale ha intanto ...Lo riferisce Oleg Sinegubov,dell'amministrazione statale regionale di Kharkiv e anche i media ... città nell'est dell'ricca di miniere di sale: lo riferiscono le agenzie russe Tass e ... Ucraina, il capo di Wagner Prigozhin annuncia la presa di Soledar, punto strategico del Donbass I soldati di Kiev combattono tra le case per respingere l'assalto. A Soledar, vicino a Bakhmut, città chiave per il fronte del Donetsk in Ucraina, è in corso una violenta battaglia .Le truppe russe, a ..."Il centro cittadino è stato circondato e si combatte una guerra urbana": in queste ore il gruppo Wagner rivendica la conquista di Soledar ...