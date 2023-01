Tv in lutto | è morto all’improvviso | il triste annuncio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) News Tv. Una terribile notizia di cronaca sconvolge il paese: èstamane,, all’età di 74 anni. La città nella quale ha vissuto per anni piange la sua scomparsa. È stato proprio il sindaco del suo paese ad annunciare la scomparsa sui social: “Questa mattina Celico piange la perdita di uno dei suoi più illustri cittadini“. Era una persona molto stimata ed era conosciuto anche nell’ambiente televisivo. (Continua…) LEGGI ANCHE: Calcio in, dopo Vialli addio ad un altro famoso atleta della Sampdoria Tragico, èLa comunità di Celico ed in generale tutto il paese sconvolto per la notizia del tragico. Èall’età di 74 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel ...

Criminologo di fama internazionale, Francesco Bruno si è spento a 74 anni nella sua Celico, provincia di Cosenza. Da tempo lottava contro una terribile malattia. Un grande lutto per la comunità scientifica e universitaria, per la "Sapienza" di Roma e per l'Università della Calabria di Rende, dove insegnava. Il suo volto era noto per i suoi interventi televisivi sui più noti casi di cronaca. Era uno dei più noti criminologi d'Italia, Francesco Bruno è morto a 74 anni, era nato il 10 maggio del 1948. Sia in ambito accademico che istituzionale ma negli ultimi anni anche mediatico, Francesco Bruno era una figura di riferimento.