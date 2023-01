“Tutto annullato” Bufera sul GF Vip dopo la decisione delle ultime ore

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)sul GF Vip 7. A scatenarla è stata Martina Nasoni, ex concorrente del Grande Fratello Nip, ex fidanzata e amica di Daniele Dal Moro, concorrente della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Martina Nasoni sarebbe dovuta entrare nella Casa del GF Vip per una sorpresa all’ex fidanzato, masarebbe saltato. “Giusto per essere chiara – ha scritto Martina Nasoni – Visto che mi stanno arrivando tanti messaggi in cui mi chiedete di andare a fare una sorpresa a Daniele, ci tengo a precisare che sono stata contattata dalla redazione per andare e ho dato la mia completa disponibilità Poi però è stato!”. Leggi anche: “Fuori dalla casa”. GF Vip, Attilio Romita: il gesto fa imbufalire tutti. “Devi stare zitto per sempre!” (VIDEO)sul GF Vip ...