Tutti i voli aerei sono stati bloccati negli Stati Uniti

Il Sole 24 ORE

...dei servizi 5G in banda C cercando di trovare con la FAA una soluzione che poteva soddisfare. ...USA ripristinati dopo la sospensione per motivi di sicurezza 17 20 Gennaio 2022Entra nella sua prima crisi geopolitica il trasporto aereo internazionale e sarannoin ...l'alleanza con gli olandesi di Klm e la costruzione dell'hub di Malpensa per lo sviluppo dei... Tutti i voli Usa a terra per un guasto informatico Tutti i voli aerei negli Stati Uniti sono stati bloccati a causa di un guasto al sistema informatico della Federal Aviation Administration (Faa). Lo riferisce Sky ...Tutti i voli aerei negli Stati Uniti sono stati bloccati a causa di un guasto al sistema informatico della Federal Aviation Administration (Faa). Lo riferisce Sky news Usa.