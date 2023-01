Tutti i simboli del green

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Nel primo quadrimestre del 2022 tra le tendenze di ricerca degli italiani su Google in tematroviamo la sostenibilità e il riciclo.Questo testimonia l’importanza della tematica nella vita dii giorni e la necessità di essere ben informati sull’argomento.Non è sempre facile individuare un prodotto davvero in linea con le tematiche, spesso è difficile conoscerne anche la composizione. Ecco perché Acea Energia, azienda leader in Italia di energia elettrica e gas, ha realizzato l'infografica "" che guida il consumatore verso un vero acquisto sostenibile.Nell’infografica è facilmente intuibile la distinzione tra codici edel riciclo secondo il tipo di prodotto, il packaging e i materiali che lo compongono. Con uno sguardo attento alle etichette e ai, è possibile riciclare ...