Tutte le misure introdotte in cdm contro il caro carburanti

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Nel Consiglio dei Ministri di ieri sera, il governo ha approvato un decreto legge con cui interviene in materia di trasparenza dei prezzi del carburante, a vantaggio dei consumatori. Di seguito lenel dettaglio. Anzitutto, come nelle intenzioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il governo rinnova per il primo trimestre del 2023 i buoni benzina per un valore massimo di 200 euro per lavoratore dipendente. Nella nota di Palazzo Chigi, si specifica inoltre che tale buono "non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente". Il monitoraggio dei prezzi non sarà più settimanale ma giornaliero: gli esercenti dovrano esporre la cifra assieme al loro prezzo specifico. Sarà sempre il ministero delle Imprese a calcolarla e a pubblicarla. Vengono inoltredelle sanzioni in caso di mancata comunicazione, che potranno ...