Turismo | al via Nyc Winter Outing | offerte per ristoranti | Broadway e attrazioni di New York

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma, 11 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Nyc & Company, l'organizzazione ufficiale di destination marketing e convention and visitors bureau per i cinque distretti di NewCity, in partnership con il sistema di pagamento Mastercard, ha annunciato che le prenotazioni per la Nyc2023 sono ora aperte. Il programma della Nycsi svolgerà dal 17 gennaio al 12 febbraio, e offrirà sconti per molte esperienze invernali in tutti i cinque distretti, tra cui menù a prezzo fisso per la Nyc Restaurant Week in circa 500, biglietti 2X1 per gli spettacoli della NycWeek e per l'ingresso in oltre 40 musei, oltre ad, tour e performance per la Nyc Must-See Week. Sempre nell'ambito...