TS – ecco l’arbitro designato per il big match del Maradona

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) 2023-01-11 14:17:57 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: TORINO – Sarà Daniele Doveri a dirigere Napoli-Juventus, sfida scudetto e big-della 18esima giornata di serie A, in programma venerdì sera al. Con il fischietto della sezione di Roma ci saranno gli assistenti Costanzo e Passeri, il quarto ufficiale Chiffi e gli arbitri Var Mariani e Piccinini. Napoli-Juventus, i precedenti di Doveri Doveri ha diretto questa sfida nella finale di Supercoppa italiana della stagione 2019-2020 (vittoria per 4-2 degli azzurri ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari) e una volta anche in campionato, il 13 febbraio 2021, altro successo per i campani, con la rete di Lorenzo Insigne che decise la sfida al. In generale ...