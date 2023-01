Trova un portafogli e scatta il ricatto | in manette una 45enne

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Napoli Stella hanno arrestato per estorsione unastraniera. Titolare di un negozio del centro storico, la donna avrebbeto un, smarrito il giorno prima da un connazionale. All'interno una carta di credito e i documenti di un 42enne. La negoziante, piuttosto che allertare le forze dell'ordine, avrebbe contattato la vittima e chiesto 250 euro come "contropartita" per la restituzione. La vittima, invece, ha immediatamente avvisato il 112. L'incontro è stato organizzato discretamente dai militari, intervenuti solo a scambio avvenuto. Per la, ora ai domiciliari, sonote le.