Triestina | minacce al presidente Giacomini e ai dirigenti | annullata la conferenza stampa

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Attraverso un comunicato ufficiale, laha reso noto di aver annullato ladelSimonein programma nella giornata di giovedì 12 gennaio. Il patron del club avrebbe dovuto parlare della situazione che sta vivendo la società, al centro di voci su un possibile cambio ai vertici. Tuttavia, in seguito ad alcunericevute talenon si terrà. Di seguito la nota integrale del club. “La societàcalcio comunica di aver deciso di annullare laindetta per domani presso la saladello stadio Nereo Rocco. Una decisione nata soprattutto nelle ultime ore dopo che i, dal ...

