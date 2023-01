Traffico Roma del 11-01-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani incidente Concorde sulla via Pontina altezza raccordo anulare in entrata in città è sempre per incidente code su via di lunghezzina altezza svincolo A24intenso sul Raccordo Anulare rallentamenti E a tratti Code in carreggiata interna tra Flaminia Salaria e poi più avanti tra Nomentana e Appia film tratti anche in carreggiata esterna tra la puntina e la Casilina code sulla tangenziale Tra Corso di Francia e la Salaria nelle due direzioni e poi sul percorso Urbano della A24 dalla tangenziale est a raccordo quindi in uscita dalla città code a tratti sulla Flaminia da Corso di Francia a Raccordo Anulare e poi sulla Salaria tra la tangenziale est il raccordo sulla Cassia tra raccordo via di Grottarossa in centro ricordiamo i lavori per il rifacimento del manto stradale in via San ...