Traffico Roma del 11-01-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani Sto montando ilsul Raccordo Anulare rallentamenti E a tratti chiude in carreggiata interna tra Flaminia Salaria è più avanti Bufalotta e lo svincolo A24 e tra Casilina e rabbia file a tratti in carreggiata esterna tra la Pontina è la Casilina code sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Salaria nelle due direzioni e poi sul percorso Urbano della A24 dalla tangenziale est raccordo anulare quindi in uscita dalla città e poi su via della Pineta Sacchetti tra via Monti litio e il gemelli su via di Torrevecchia altezza via delle Valli dei Fontanili nelle due direzioni fine sulla Cassia tra raccordo via di Grottarossa incidenti con difficoltà di transito in via Nomentana altezza Largo Giampiero Arci e poi su Viale Manzoni incrocio con via Emanuele Filiberto maggiori ...