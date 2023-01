Traffico Roma del 11-01-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani incidente con difficoltà di transito in via del Forte Trionfale all’altezza di via Maria pezzè pascolato un altro incidente code sul Largo Ponchielli nei pressi di via Zecca e poi in piazza Irnerio incrocio con via Aureliaintenso rallentato in via della Pineta Sacchetti 3 a via Montiglio e i gemelli altre cose su via di Torrevecchia altezza via delle Valli dei Fontanili nelle due direzioni file sulla Cassia tra raccordo via di Grottarossa altre cose sulla tangenziale Tra Corso di Francia e la sala dei due sensi di marcia in centro lavori per il rifacimento del manto stradale in via San Claudio chiuse alvia San Claudio Piazza San Claudio modifiche alla viabilità in largo Chigi con deviazioni dei bus altri lavori nella zona della Stazione ...