Traffico Roma del 11-01-2023 ore 11 | 30

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto per un incidente code sulla carreggiata interna del raccordo tra la Bufalotta e la Nomentana rallentamenti in esterna tra l’ardeatina El Anagnina in via Antica coda verso Porta San Pancrazio ricordiamo che per i lavori in corso il transito avviene a senso unico alternato tra via delle Fornaci e l’arco di Paolo Quinto in rione Borgo incidente in via delle Fosse del Castello nei pressi di piazza Adriana Un secondo incidente in via di Tor Vergata Dov’è ilviene su carreggiata ridotta all’altezza di via Carlo betocchi con rallentamenti nelle due direzionirallentato in via della Pineta Sacchetti tra la galleria Giovanni XXIII e via Montiglio In entrambe le direzioni rallentamenti e code a tratti sulla Cassia tra il raccordo e Tomba di Nerone nelle due direzioni in ...