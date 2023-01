Traffico Roma del 11-01-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione sulla carreggiata interna del raccordo file tra la Casilina e l’appia e tra la diramazionenord della Tiburtina mentre l’esterna code tra laFiumicino e Colombo si allungano le fila in tangenziale verso l’olimpico tra la 24 e Tor di Quinto ancora molto ilsul tratto Urbano della A24 in ingresso dal Viale Togliatti fortemente rallentata la circolazione su tutte le Marie in ingresso nella capitale sullaFiumicino code a tratti tra Parco dei Medici e il viadotto in direzione dell’EUR e verso l’Eur anche ildella Pontina incolonnato tra il raccordo è la Colombo la polizia locale Ci segnala un incidente in via di Boccea all’incrocio con via Apricale Ci sono code in via del Quadraro file verso la piada ...