Traffico a Roma | 107 ore di vita perse ogni anno dagli automobilisti capitolini

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La città diha purtroppo un primato che sembra inestirpabile: l’Urbe infatti si conferma ancora una volta tra le città peggiori per quanto riguarda la congestione stradale. Il dato proviene direttamente da Inrix 2022 global traffic scorecard, che ha stimato 107 ore mediamenteprocapitedella Città Eterna, posizionandola al sesto posto in Europa e al tredicesimo nel mondo tra le metropoli in cui si passa più tempo ristretti dentro le coercizioni del. Utenti delcompletamente imbottigliati e chiusi all’interno del, con movimenti lenti, sto continui e tanto stress tra un clacson e l’altro. Non si supera quasi mai la terza marcia, continuamente tra la prima e la seconda, fino ad arrivare stremati alla meta ...