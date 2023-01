“Tra Vanzina e Kafka” | sinistra e opposizioni ridicolizzate a “Di martedì” da Floris video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ogni tanto ce n’è anche per Pd, M5s e Terzo Polo. Tu chiamale se vuoi “” . Per lo studio di “Di” sono qualcosa di sospeso tra. Non è un complimento, a dispetto dei nomi scomodati. Così parlò Massimo Giannini, che una volta tanto si distrae dal menare attacchi al governo Meloni, si sofferma sullo stato comico- evanescente dei partiti che si oppongono all’esecutivo e si sfoga sulla rappresentazione tragicomica che danno di loro stessi. Rivolto a Giovanni, il direttore della “Stampa” che ogni giorno trova linfa per nuovo livore contro il premier, stavolta sfoga una frustrazione: “L’opposizione di fatto non c’è, è sospesa tra“. La battuta in replica del conduttore rende ancor più ridicolo il tutto: “Due ...