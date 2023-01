Tra i vincitori The Fabelmans di Steven Spielberg e House of the Dragon Niente da fare per Avatar Tra gli attori trionfano Jennifer Coolidge | Colin Farrell | Angela Bassett e il mostro Evan Peters per Dahmer

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Cala il sipario sui Golden Globe 2023. L’ottantesima edizione dei famosissimi premi si è svolta nella (tormentosa) notte a Los Angeles concludendosi con una lunga lista di premi assegnati a film e serie televisive. Tra iThedie Gli spiriti dell’isola,of thee Abbott Elementary. Tra le star, premiati Austin Butler per Elvis e Cate Blanchett per Tar come migliordrammatici.da, invece, per: la pellicola di James Cameron è però campione di incassi al box office con quasi due miliardi di dollari. Ecco la lista di tutti i. Tra glipremiati, si riconferma...

I grandi protagonisti della serata, dedicata alla premiazione dei migliori film e programmi televisivi della stagione, non potevano che essere idella statuetta d'oro ,cui la grande ...gli attori televisivi premiati si sono inoltre Evan Peters per Dahmer , Amanda Seyfried per The ... Vuoi conoscere ipiù nel dettaglio Ecco tutti i premiati ai Golden Globes 2023. FILM ... Golden Globe 2023, i vincitori: tutti i film, le serie e gli attori premiati Ecco tutti i vincitori delle categorie film e serie TV degli 80° Golden Globes. Trionfano Steven Spielberg e House of the Dragon ...Dopo anni di controversie, i Golden Globes sono tornati sulla NBC, riunendo le più grandi star del cinema e della televisione al Beverly Hilton di Los Angeles. Anche se in questa stagione dei premi c' ...