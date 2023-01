Tottenham | rischio beffa per Conte | un'altra big inglese su un obiettivo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ildi Antoniorischia lasul mercato: come riferisce il Sun, il Chelsea sta provando lo sgambetto per Pedro Porro dello...

Calciomercato.com

Il motivo Il "di occultamento o distruzione" della famosa "carta che deve rimanere segreta"...45 Leeds United - West Ham 2 - 2 21:00 Aston Villa - Wolves 1 - 1 21:00 Crystal Palace -...La data del ritorno del titolarissimo è tuttora avvolta nel mistero, ilche Maignan debba saltare anche l'andata degli ottavi di Champions League contro ilè concreto, ma la società ... Tottenham, Conte tradito dal suo 'Sufferball': critiche, mercato a ... Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Le possibilità di avere l'attaccante disponibile per il derby contro i nerazzurri in Supercoppa sono ormai scarse ...