Novella 2000

... dopo dieci sconfitte e un pareggio torna ala squadra gialloblù. Debole la reazione dei ... Piccola pausa eper seguire il secondo tempo 48' a terra Dessers in area su tocco di Hien, ...... come dice Papa Francesco, perdono la capacità di. Non distogliamo mai lo sguardo dai ... In questa festa dei Santi Innocenti "a implorare il cielo per i bambini e le bambine ... Torniamo a sorridere con Stefano Scavia: percorsi terapeutici ad hoc Sabato 14 gennaio, Ale & Franz porteranno a Chiasso il loro nuovo spettacolo "Comincium. La Commedia", diretto da Alberto Ferrari ...Domani apre il salone alla Fortezza da Basso: in mostra le collezioni autunno inverno 2023-2024. Rifò propone maglieria in lana e cerca tre figure da assumere. BoB porta i giubbotti ‘scomponibili’ ...