Torna il campionato di Serie D | Pioppo Futsal atteso a Ficarazzi

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il 2022 si era concluso con una vittoria nella splendida cornice di Ficuzza e adesso i gialloverdi dovranno dimostrare di voler continuare il loro percorso income l’hanno lasciato. Il primo segnale di voglia di vincere e continuare a sognare si è visto sabato scorso in occasione della prima giornata di Coppa Trinacria vincendo per 7-5 contro l’Atomo Networks, capolista del girone B deldiD. Nonostante qualche disattenzione difensiva i gialloverdi sono sempre rimasti in partita e nel secondo tempo hanno dimostrato il loro valore conquistando i primi tre punti della competizione. La sfida di sabato si può definire il big match della giornata: ilC5 si trova attualmente in prima posizione a 16 punti, mentre ilè terzo a quota ...

