Torino | i convocati di Juric per il match di Coppa Italia contro il Milan | News

Commenta per primo Sono 24 idi Ivan Juric in vista della sfida che vedrà questa sera ilaffrontare il Milan per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Confermate le assenze di Lazaro, Pellegri e Ola Aina. L'...... se il programma di recupero dovesse procedere secondo i piani, potrebbe essere fra idi ... L'arrivo agià con il problema al ginocchio, le valutazioni sulla terapia da seguire in vista ... Convocati Torino: out Lazaro, Pellegri e Aina. C'è Schuurs Come riporta il sito ufficiale del Torino, per la sfida di stasera contro il Milan, Ivan Juric, tecnico granata, ha convocato questi giocatori: Berisha, Bayeye, Schuurs, Buongiorno, Zima, ...TORINO - Paul Pogba prosegue il lavoro alla Continassa, con la sua tabella personalizzata. Fra una paio di settimane si tireranno le prime somme e si capirà quando potrà essere convocato. Si spera anc ...