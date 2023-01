Torino | esplode una bombola in una fabbrica Quattro operai ustionati | due sono gravi

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)rimastia seguito dell’esplosione di unaGpl presso la sede di una ditta di Volpiano, nel torinese. Ne dà notizia il sito del quotidiano La Stampa. L’incidente sarebbe avvenuto poco dopo le 14 nella ditta Providus, un deposito di prodotti energetici a Gpl nella cittadina alle porte di, mentre gli uomini lavoravano a un macchinario. Due deglisarebbero rimasti feriti in modo grave: una volta medicati dal 118,stati trasferiti in elicottero al Cto di. Gli altri due colleghi, con ustioni più lievi,stati trasferiti in ospedale a Chivasso. La dinamica dell’incidente è ora oggetto di verifiche da parte dei carabinieri e del Servizio prevenzione e ...

Come riporta PrimaIlCanavese.it