Todos Caballeros!

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) di Pier Giorgio Tomatis. Aldo, Giovanni e Giacomo, sono tre amici che vivono e si frequentano a Pinerolo. Destino vuole che in un determinato periodo della loro vita muoia un importante politico parlamentare che è assolutamente necessario sostituire. I tre Partiti che si contendono la maggioranza si danno battaglia per trovare i candidati adatti e,

Formiche.net

Una mano lava l'altra ma soprattutto: i nostri studenti riceveranno ugualmente il diploma di maturità, poco importa se poi non hanno le competenze minime per comprendere un testo ..., allora. Eppure, a dispetto del senso comune prevalente, la valutazione dei meriti di ciascuno non solo coincide col lievito del buonsenso, ma è alla base delle scelte personali di ... Meritocrazia Sì, grazie. La scuola prenda esempio dal calcio En Galicia existe un Partido Froilanista cuya aspiración es crear un reino, bajo jefatura de Estado borbónica, con Felipe Juan Froilán de Todos los Demonios de Marichalar y Borbón como monarca. Los ga ...Son más de 70 embarcaciones que le dan vida y número final a esta edición de la Regata Internacional del río Negro. El sacrificio y la entrega ...