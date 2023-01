Tlc | Urso “Subito un tavolo di confronto | si riunirà in modo cadenzato”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “I temi che vedono coinvolto il Ministero sul fronte della rivoluzione digitale sono molteplici e complessi. Intendo fin daavviare unnazionale disulle comunicazioni elettroniche che affronti con tutti i portatori di interesse, sia locali che nazionali, le sfide che l'Italia si trova di fronte dal punto di vista tecnologico. Nell'ambito di questoche siinnel corso dell'anno, saranno affrontati di volta in volta i temi più importanti in ciascun settore produttivo”. Così il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo, in audizione presso la commissione IX Trasporti sulle linee programmatiche in materia di comunicazioni.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

Nelle aree bianche a fallimento di mercato si riscontra "un grave ritardo del progetto da parte del concessionario Open Fiber". Lo ha detto Adolfo, ministro delle Imprese e del Made in Italy, in audizione alla Camera. Tutto cio' e' avvenuto, "a causa di un'iniziale sottovalutazione del tema dei permessi, di errate politiche industriali ...E' "necessario un tavolo con il ministero della Difesa per liberare nuove porzioni di spettro, anche per la crescente domanda di reti satellitari". Lo ha affermato Adolfo, ministro delle Imprese e del Made in Italy, in audizione alla Camera. In generale, "noi italiani possiamo fare di piu' e meglio anche rispetto ai partner europei; abbiamo sullo spazio nostra ... Tlc: Urso, ‘scendono ricavi e aumenta traffico’ Così il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in audizione presso la commissione IX Trasporti sulle linee programmatiche in materia di comunicazioni.Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, lo sottolinea in occasione di un’audizione alla Commissione Trasporti della Camera.