Titanic al cinema | quando vedere in sala il film di James Cameron - Magazine - quotidiano net

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) In occasione del 25° anniversario, la storia d'amore fra Leonardo DiCaprio e Kate Winslet esce di nuovo nelle sale, rimasterizzata in 4K ...

In occasione del 25° anniversario, la storia d'amore fra Leonardo DiCaprio e Kate Winslet esce di nuovo nelle sale, rimasterizzata in 4K 3D. Il film arriva dal 9 febbraio al cinema e non ha bisogno di presentazioni perché dalla sua uscita ha vinto un record di 11 Academy Award, tra cui miglior film, miglior regia. Arriva ufficialmente il trailer della epica riedizione 4K 3D del leggendario e intramontabile campione d'incassi, Titanic. Rilasciato da 20th Century Studios, il film rieditato, arriverà nei cinema.