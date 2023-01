Tigre 2 | Giannessi ai quarti Battuto Boscardin Dias

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Alessandro(247 Atp) si è qualificato per idi finale del challenger di2 (40.000 $ di montepremi sulla terra battuta) superando per 62 62 il brasiliano Pedro(...

Alessandro Giannessi (247 Atp) si è qualificato per i quarti di finale del challenger di Tigre 2 (40.000 $ di montepremi sulla terra battuta) superando per 62 62 il brasiliano Pedro Boscardin Dias (348 Atp). Il primo italiano a passare il turno nel challenger di Tigre 2 è Edoardo Lavagno (366) che, dopo aver passato le qualificazioni, ha battuto al primo turno l'argentino Juan Ignacio Londero (271), costretto al ritiro dopo appena 7 giochi (4-3 per l'argentino il punteggio).