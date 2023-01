Thomas Raggi dei Maneskin suona la Marcia Nuziale su Instagram | una sorpresa in arrivo? – Il video

ilmessaggero.it

I Maneskin hanno pubblicato sul loro canale Instagram un video in cui si può vedere il chitarrista della bandimpegnarsi, all'aperto, da una terrazza che domina i Fori Imperiali a Roma, in un assolo in cui si riconoscono distintamente le inconfondibili note della più classica delle marce nuziali. ...In attesa che si sveli il 'mistero' dietro alla performance disulla terrazza romana, i fan si accontentano di monitorare i social alla ricerca di indizi sul nuovo singolo e sull'album in arrivo. Solo pochi giorni fa ad esempio Damiano ha shockato i ... Maneskin, Thomas Raggi suona la marcia nuziale sulla terrazza del Campidoglio. Poi la data misteriosa: un gran I Maneskin hanno pubblicato sul loro canale Instagram un video in cui si può vedere il chitarrista della band Thomas Raggi impegnarsi, all'aperto, da una terrazza che domina i Fori Imperiali a Roma, i ...Thomas Raggi e la marcia nuziale L'ultima sorpresa è apparsa sui social della band. Thomas Raggi è salito sulla terrazza del Campidoglio a Roma e con vista su tutta la città si è lanciato in una ...