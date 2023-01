L'Opinionista

... Adestie Fideles (di anonimo e armonizzato da Orazio Baglieri), Hark!Herald Angels Sing - Cantan gli Angeli nei cieli (di Felix Mendelssohn), Joy toworld (di George Frederic), ninna ...... " I Concerti Spirituali del Gonfalone" diretti dal Maestro Marco Zambelli, nei quali vengono eseguiti il Dixit Dominus e l' Ode forbirthday of Queen Anne di G. F.e il Gloria di A. ... “The Handel Project”, il nuovo album di Seong-Jin Cho The Handel Project abbina brani di spicco dei primi anni del ‘700 con le spettacolari Variazioni e Fuga su un tema di Handel di Brahms Le suite per ...There have been five company liquidation notices in the Lake Macquarie Local Government Area today and 90 for the past year.