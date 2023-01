Tetto in autostrada | multe e trasparenza sui prezzi | cosa c’è nel decreto benzina e perché manca lo sconto sulle accise

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tagliare lesue diesel sarebbe stato «troppo costoso». Anchei soldi «servono per la crescita». Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida spiegaildel governo sul carburante non contiene misure di aiuti concreti agli automobilisti. Ma introduce una serie di misure per il monitoraggio dei. Tra cui l’obbligo di esporre il prezzo alla pompa. Ma anche, per i gestori delle autostrade, l’esposizione di cartelli con il prezzo medio nazionale stabilito dal ministero dell’Ambiente. Con unministeriale sarà invece introdotto unmassimo al prezzo praticabile in. E arriva anche la detassabilità dei buonifino a 200 euro. Ma la maggioranza non ...

ilmessaggero.it

Disagi più gravi si trovano però in, quando la possibilità di scegliere viene meno. Sulla A14 ildei 2,5 euro è stato superato per il diesel e la benzina non costa meno, con prezzi ...Per quanto riguarda l'introduzione di un, è prevista solo per i distributori ine sarà fissato da un'ulteriore norma allo studio dell'esecutivo. Leggi Anche Caro benzina e diesel, il ... Benzina, stretta anti-truffa: tetto in autostrada e prezzi medi esposti. Bonus per dipendenti prorogato «Con quelle risorse abbiamo aumentato le pensioni e tagliato il cuneo fiscale. Provvedimenti mirati ai più deboli, non orizzontali e per tutti come il taglio delle accise».Rafforzati i controlli e multe più salate per chi non rispetta i nuovi criteri di trasparenza Rinnovati i buoni benzina fino a 200 euro per i dipendenti, ma decide ogni singola azienda ...