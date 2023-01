Terra Amara gennaio 2023 | trame e anticipazioni 

ilsipontino.net

Altre anticipazioni disu Telegram .Nuovo appuntamento oggi mercoledì 11 gennaio 2023 con la soap turca. Nella puntata odierna Hunkar decide di chiamare il Dr. Tunca per salvare la vita a Zuleyha che ha tentato il suicidio. Il medico le consiglia di ricoverare Zuleyha in un istituto ... Anticipazioni Terra Amara, è spaventata ma trova il coraggio per farlo: fine inaspettata! Gaffur si lascerà andare a una confessione clamorosa durante le prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Dopo che Saniye apprenderà che il marito sta lavorando per conto di Behice, vorrà ...Non sarà soltanto il matrimonio tra YilmazAkkaya (Ugur Günes) e Müjgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) a caratterizzare il gran finale della prima stagione ...