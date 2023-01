Tentano di truffarla Anziana chiama la Polizia

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Questa simpatica signora 84enne di Monza, Mariella, ha capito subito che qualcosa non andava in quella telefonata ricevuta da un presunto maresciallo che l’avvisava che sua figlia si trovava in caserma. La signora cosi ha subito interrotto la comunicazione senza fornire dati. Poi però è stata colta dalla paura che ci fosse qualcosa di vero e hato gli agenti della questura. I poliziotti, Antonio e Rossella, sono andati a casa dell’e l’hanno tranquillizzata facendosi raccontare l’accaduto, che ha le dinamiche di una nota truffa. Complimenti signora Mariella per non essere caduta nella trappola di questi truffatori! (Agente Lisa) L'articolo proviene da Forze Armate News.