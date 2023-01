Tennis | Wta Hobart | Cocciaretto vince derby con Paolini e vola ai quarti

(Di mercoledì 11 gennaio 2023), 11 gen. - (Adnkronos) - Con una prestazione solida e senza sbavature Elisabettaha centrato l'ingresso neidi finale dell'International, torneo Wta 250 da 259.303 dollari di montepremi che dopo tre anni è tornato a disputarsi sul cemento di, in Tasmania (Australia), uno degli ultimi due appuntamenti per rifinire la preparazione in vista degli Australian Open (l'altro è Adelaide). Nella notte italiana la 21enne di Fermo, numero 69 del mondo, si è aggiudicata per 6-2, 6-1, in appena 56 minuti di partita, iltricolore contro Jasmine, numero 65 del ranking. Giovedì neitroverà dall'altra parte della rete la statunitense Bernarda Pera, numero 44 del mondo e sesta ...

